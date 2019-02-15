Максима Галкина одолели журналисты. У телеведущего и юмориста пытаются выведать, правда ли на Первом канале бывают попытки подкупа.

Максима Галкина одолелижурналисты. У телеведущего и юмориста пытаются выведать, правда ли на Первомканале бывают попытки подкупа.Судя по всему, вопросГалкина очень смутил. Звезда, которая много лет вела передачу "Кто хочет стать миллионером?",отметила, что ранее никогда не сталкивалась с подобными прецедентами. Максим уклончиво ушел от прямого ответа."Со мной такого не было,ничего не могу сказать по этому поводу", – сдержанно прокомментировал Максим.Об этом сообщает издание iReactor.Напомним, что на Первомканале разразился большой скандал. Из-за шумихи от работы отстранила звездушоу "Что? Где? Когда?" Александра Друзя и редактора программы "Ктохочет стать миллионером?" Илью Бера.Во вторник, 12 февраля, Беробвинил Друзя в попытке подкупа в обмен на ответы на вопросы, звучащие впрограмме. Он утверждал, что вконце прошлого года Александр попросил его заранее передать "шпаргалку", пообещав долю в выигрыше. Якобыпо условиям договора предлагалась треть от приза в три миллиона рублей. Естественно,звезда "Что? Где? Когда?" эти слова опровергла. В ответ Друзь заявил, что Илья предлагал ему ответы в обмен на часть победного банка.