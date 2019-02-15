Группа подростков с газовыми баллончиками напала на молодую
пару в метро Санкт-Петербурга. Атака не удалась: мужчина разогнал хулиганов
аварийным молотком.
Группа подростков с газовыми баллончиками напала на молодую
пару в метро Санкт-Петербурга. Атака не удалась: мужчина разогнал хулиганов
аварийным молотком.
Аварийный молоток поможет не только разбить стекло в чрезвычайной ситуации, но и отбиться от обнаглевших подростков.
Хулиганы, вооруженные аэрозольными баллончиками, потерпели сокрушительное
поражение. Уверенные в своей безнаказанности, они издевались над парой,
пока мужчина не схватил попавшийся под руку инструмент.
Инцидент случился в январе и попал на камеры наблюдения. На днях полиции удалось задержать троих участников нападения. Остальные разыскиваются, передает Telegram-канал "Следак шепнул".