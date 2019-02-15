Группа подростков с газовыми баллончиками напала на молодую пару в метро Санкт-Петербурга. Атака не удалась: мужчина разогнал хулиганов аварийным молотком.

Группа подростков с газовыми баллончиками напала на молодуюпару в метро Санкт-Петербурга. Атака не удалась: мужчина разогнал хулигановаварийным молотком.Аварийный молоток может помочь не только разбить стекло вслучае чрезвычайной ситуации – но и отбиться от обнаглевших подростков.Хулиганы, вооруженные аэрозольными баллончиками, потерпели сокрушительноепоражение. Уверенные в своей безнаказанности хулиганы издевались над парой,пока мужчина не подхватил попавший под руку инструмент.ЧП произошло еще в январе и попало на камеры наблюдения.Полиции на днях удалось задержать троих участников нападения. Остальные хулиганыразыскиваются, передает телеграм-канал "Следак шепнул".