Группа подростков с газовыми баллончиками напала на молодую
пару в метро Санкт-Петербурга. Атака не удалась: мужчина разогнал хулиганов
аварийным молотком.
Группа подростков с газовыми баллончиками напала на молодую
пару в метро Санкт-Петербурга. Атака не удалась: мужчина разогнал хулиганов
аварийным молотком.
Аварийный молоток может помочь не только разбить стекло в
случае чрезвычайной ситуации – но и отбиться от обнаглевших подростков.
Хулиганы, вооруженные аэрозольными баллончиками, потерпели сокрушительное
поражение. Уверенные в своей безнаказанности хулиганы издевались над парой,
пока мужчина не подхватил попавший под руку инструмент.
ЧП произошло еще в январе и попало на камеры наблюдения.
Полиции на днях удалось задержать троих участников нападения. Остальные хулиганы
разыскиваются, передает телеграм-канал "Следак шепнул".