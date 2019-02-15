«…Одним из самых трагичных моментов стала гибель товарища.»

«…. После возвращения из армии, я поступил на службу в ГАИ. В 1981 году мою кандидатуру вместе с другими сослуживцами утвердили для поездки в Демократическую республику Афганистан для оказания интернациональной помощи афганскому народу. Подготовку я проходил в городе Ташкенте, а после неё был зачислен в отряд специального назначения «Кобальт», сформированный из сотрудников милиции.Перед группой стояла задача – по оперативным данным вычислять бандитские формирования, их количество, вооружение, место расположения. Полученные сведения обрабатывались совместно с войсковыми подразделениями и в дальнейшем создавался план спецопераций, в которых мы, сотрудники органов внутренних дел, принимали непосредственное участие.Одним из самых трагичных моментов стала гибель товарища. В одной из операций вместе с напарником Насиром мы попали на минное поле. Оба были серьезно ранены. Насир остался без ног. Я унес его с поля боя за скалы, но спасти его, к сожалению, не удалось. О том трагическом моменте сейчас напоминает полученная впоследствии медаль «За отвагу»....".