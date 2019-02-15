Бывшая
жена режиссера Федора Бондарчука поделилась с поклонниками в Instagram снимком в купальнике.
Светлана Бондарчук продемонстрировала достоинства фигуры.
Бывшая
жена режиссера Федора Бондарчука поделилась с поклонниками в Instagram снимком в купальнике.
Светлана Бондарчук продемонстрировала достоинства фигуры.
Экс-модель позирует в слитном ярко-синем купальнике и блестящих
босоножках. "То, что осталось за
кадром...", – подписала фото
Пользователи соцсети
восхитились прекрасной физической формой светской львицы. И это несмотря на то,
что Светлане в декабре 2018 года исполнилось 50 лет.
Поклонники принялись
возбужденно обсуждать пост Бондарчук. "Вау! Блеск, шикарная, браво", "Вот
это да! Суперская фигура!", "Возраст – это не про вас", "Горячая штучка",
"Роскошная", "Бомбическая дама!" – одарили Светлану комплиментами фолловеры.
Отметим, экс-супруга Федора
Бондарчука действительно выглядит потрясающе. И для этого прилагает усилия.
Судя по фотографиям в микроблоге, Светлана занимается йогой, правильно питается
и старается жить, как говорится, на позитиве, не давая негативным эмоциям
испортить себе настроение.
Снимки и видео Бондарчук неизменно
собирают массу восхищенных комментариев. Так, ранее знаменитость публиковала ряд
кадров с отдыха на Бали.
Напомним, День рождения
Светлана отметила в
столичном ресторане вместе с подругами Диной Хабировой и Натальей Дубовицкой. Гостями
праздничной вечеринки стали многие известные в светской тусовке личности:
Рената Литвинова, Надежда Оболенцева, Оксана Бондаренко, Даша Веледеева и
многие другие. Развлекала требовательную публику певица Земфира.