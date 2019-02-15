Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука поделилась с поклонниками в Instagram снимком в купальнике. Светлана Бондарчук продемонстрировала достоинства фигуры.

Бывшаяжена режиссера Федора Бондарчука поделилась с поклонниками в Instagram снимком в купальнике.Светлана Бондарчук продемонстрировала достоинства фигуры.Экс-модель позирует в слитном ярко-синем купальнике и блестящихбосоножках. "То, что осталось закадром...", – подписала фотоПользователи соцсетивосхитились прекрасной физической формой светской львицы. И это несмотря на то,что Светлане в декабре 2018 года исполнилось 50 лет.Поклонники принялисьвозбужденно обсуждать пост Бондарчук. "Вау! Блеск, шикарная, браво", "Вотэто да! Суперская фигура!", "Возраст – это не про вас", "Горячая штучка","Роскошная", "Бомбическая дама!" – одарили Светлану комплиментами фолловеры.Отметим, экс-супруга ФедораБондарчука действительно выглядит потрясающе. И для этого прилагает усилия.Судя по фотографиям в микроблоге, Светлана занимается йогой, правильно питаетсяи старается жить, как говорится, на позитиве, не давая негативным эмоциямиспортить себе настроение.Снимки и видео Бондарчук неизменнособирают массу восхищенных комментариев. Так, ранее знаменитость публиковала рядкадров с отдыха на Бали.Напомним, День рожденияСветлана отметила встоличном ресторане вместе с подругами Диной Хабировой и Натальей Дубовицкой. Гостямипраздничной вечеринки стали многие известные в светской тусовке личности:Рената Литвинова, Надежда Оболенцева, Оксана Бондаренко, Даша Веледеева имногие другие. Развлекала требовательную публику певица Земфира.