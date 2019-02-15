Управление ГИБДД Москвы обращается к водителям заранее ознакомиться с ограничениями в движении транспорта перед планированием поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам...
Ежедневно с 16 по 24 февраля более 60 сотрудников дорожно-патрульной службы будут обеспечивать непрерывный контроль за обеспечением безопасности дорожного движения в период закрытия пяти станций Сокольнической линии метрополитена.
Управлением ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве организована дислокация 28 постов в зоне ограничения движения транспортного потока.
Инспекторы ДПС обеспечат бесперебойность движения компенсационных маршрутов общественного транспорта, обудут осуществлять регулировочно-распорядительные действия, а также информирование граждан о возможных маршрутах объезда.
На время ограничений пропуск жителей, людей, работающих в зоне перекрытий, а также транспорта, обслуживающего эти территории, будет осуществляться сотрудниками Госавтоинспекции на основании подтверждающего документа.
В целях координации действий сотрудников Госавтоинспекции и максимально оперативного реагирования на изменение дорожной обстановки, Ситуационным центром Управления ГИБДД Москвы будет осуществляться непрерывный контроль.
Управление ГИБДД Москвы обращается к водителям заранее ознакомиться с ограничениями в движении транспорта перед планированием поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Справочно:
- в связи с закрытием станций метро Бульвар Рокоссовского, Черкизовская, Преображенская, Сокольники и Комсомольская будет ограничено движение по ряду столичных улиц, а именно:
- улица Преображенская
- улица Стромынка
- улица Русаковская
- улица Краснопрудная до Комсомольской площади.
Кроме того, по ряду улиц будет ограничен выезд транспорта в основную зону ограничения движения.
Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
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