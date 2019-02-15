Какова природа этих... ну скажем так – тетек, которые столь отчаянно отстаивают права геев? Прямо жизни за них кладут! – с таким постом в социальных сетях выступила знаменитый театральный критик. Многим известных людей этот вопрос, что называется, задел за живое.

"Какова природа этих... ну скажем так – тетек, которые столь отчаянно отстаивают права геев? Прямо жизни за них кладут!" – с таким постом в социальных сетях выступила знаменитый театральный критик. Многим известных людей этот вопрос, что называется, задел за живое."Им кажется, что их это молодит. Ведь традишн – это же такой отстой, из трусов будут выпрыгивать, но зато в ногу со временем", – поделилась своим мнением Лариса Гузеева, которая в программе "Давай поженимся!" пропагандирует традиционные семейные ценности. "Я живу в мире старых девочек и старых мальчиков", – добавила актриса и телеведущая.Ее товарка Татьяна Веденеева тоже поделилась соображением: "У них нет подруг ! А – хорошие подружки (часто)". Как говорится, ей виднее.Стоит заметить, что гомосексуализм – распространенное в творческой среде явление. Время от времени имена знаменитых артистов появляются в желтой хронике в связи с однополыми увлечениями. Взять, например, Олега Меньшикова. Он женат уже 13 лет на актрисе Анастасии Черновой, которая младше на 23 года. Семейная пара каждый год торжественно отмечает 14-е февраля непременным ужином в ресторане. А каждый выходной супруги ходят в кино.Но композитор Владимир Дашкевич уверен, что жена Меньшикову нужна только как ширма, хотя на самом деле он любит мужчин. "Если ты настоящий гей, так сказать от природы, как, например, Олег Меньшиков (на нем это написано), то это ничуть не мешает творить. Наоборот, эстетически они становятся выше, так как женская эстетика всегда сильнее мужской. добавила обаяния таланту Олега".