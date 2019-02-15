Слухи о расставании звезды с женихом подтвердили инсайдеры. По их данным, Леди Гага рассталась с агентом Кристианом Карино.

Слухи о расставании звезды с женихом подтвердилиинсайдеры. По их данным, Леди Гага рассталась с агентом КристианомКарино.По имеющейся информации, пара разошлась в начале февраля. Якобыименно стала инициатором разрыва с избранником.О переменах в личнойжизни знаменитости рассказали близкие к окружению поп-звезды люди. Также онисообщили, что Кристиан все еще продолжает любить свою невесту и всеми способамипытается ее вернуть, передает портал E!News.Отметим, слухи о размолвке вотношениях 32-летней Леди Гаги и 50-летнего Карино появились после церемонии"Грэмми", где исполнительница появилась без кольца. Кроме того, звезда неупомянула Кристиана в благодарственной речи после получения награды.Подлило масла в огонь и то, что пользователиTwitter заподозрили Леди Гагуи Брэдли Купера во влюбленности после фильма "Звезда родилась". Примечательно,что ни сама певица, ни ее жених Кристиан пока некомментируют появившиеся слухи об их расставании.Как писали "Дни.ру", несколько дней назад посетилавечеринку в честь музыкальной премии "Грэмми", где в очереднойраз привлекла внимание публики откровенным нарядом. Знаменитость появиласьперед фотографами в комплекте черного кружевного белья и колготках в сеточку.Дерзкий образ она дополнила пиджаком с блестками.