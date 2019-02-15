Стали известны подробности убийства в Москве режиссера Ильи Тихоновича. В тот роковой вечер, рассказала жена Ильи, он познакомился на улице с мужчиной и привел его в дом. Незнакомец вел себя интеллигентно, они выпивали на кухне, а потом гость спокойно сообщил жене режиссера, что убил Илью, и ушел.

От источников в правоохранительных органах журналистам стали известны подробности трагедии, развернувшейся в квартире известного режиссера короткометражных фильмов Ильи Тихоновича на севере Москвы.Как сообщалось ранее, 47-летний режиссер был убит 12 февраля. Причем, в двухкомнатной квартире в этот момент находились его жена и четверо (по другим данным, пятеро) детей в возрасте от четырех до 15-ти лет.Как пишет "МК", многодетные супруги официально в последнее время нигде не работали, перебивались случайными заработками. При этом Илья злоупотреблял спиртными напитками.В тот роковой день Илья, как рассказала его жена полиции, уехал по делам, а вернулся вместе с неизвестным мужчиной, с которым познакомился на улице. У того была при себе бутылка водки.По словам жены Тихоновича, она хотела выпроводить незнакомца из квартиры, но он вел себя "спокойно и интеллигентно", и она разрешила ему остаться.Мужчины ушли на кухню и стали там выпивать, а жена Ильи и дети были в комнате – ложились спать.Ни криков, ни других громких звуков жена не слышала, но около 10 вечера собутыльник мужа постучал в комнату, сообщил, что убил Илью, и спокойно вышел из квартиры.Задержан он был достаточно быстро – успел лишь перейти на другую сторону Ленинградского проспекта. При этом мужчина был сильно пьян и при задержании сопротивления не оказал.Предполагаемым убийцей режиссера оказался мужчина из Тамбовской области 1980 года рождения.Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах трагедии, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".Возможно, предполагает жена режиссера, между мужчинами во время распития алкогольных напитков произошла ссора, Илья впал в буйство, и гость таким образом его "утихомирил".На теле жертвы полиция нашла множество колото-резаных ран.