Актриса Любовь Тихомирова дала откованное интервью Борису Кончевникову. Звезда поразила ведущего рассказом об эротической съемке, и грязных порно-кадрах, которые отравили ей всю жизнь. Ведущий разгорячился и раскритиковал возлюбленного звезды.

Актриса Любовь Тихомирова дала откованное интервью Борису Кончевникову.Звезда поразила ведущего рассказом об эротической съемке, и грязныхпорно-кадрах, которые отравили ей всю жизнь. Ведущий разгорячился и раскритиковал возлюбленного звезды.Когда Тихомирова была студенткой первого курса театральногоучилища ей предложили поработать моделью. Будущей артистке обещали контракт содним известным зарубежным изданием."Подошел фотограф. Сказал, что он представитель одногоевропейского журнала. Сказал, что он отбирает себе актрис, для того, чтобы вбудущем пригласить их на съемки на работу в журнале, но на данный момент надопровести кастинг. Есть запрос на рекламу нижнего белья", – рассказалаТихомирова в студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".Любовь и несколько еесокурсниц согласились пройти кастинг. По словам знаменитости, в тот момент всевыглядело очень прилично, она и подумать не могла, что их заманивают в ловушку.Фотограф даже подписал бумаги, гарантирующие, что снимки с проб никогда нигдене появятся. За потраченное время девушкам заплатили по 100 долларов."Единственный момент,о котором они очень просили, – сфотографироваться без белья, мол, надо понятьесть ли на теле шрамы и надо понимать, что они работают с чистым материалом. Как-то было подано все очень правильно", -удивляется своей глупости Тихомирова.Звезда признается, что впоследствии и думать забыла о снимках.Однако, когда она перешла дорогу очень влиятельной особе, эта фотосессия вновьвсплыла."Открылось годами семью позже, когда у меня были взаимоотношенияс одним прекрасным человеком. Некая женщина была не очень довольна, что у насс ним возникли взаимоотношения, она тоже рассчитывала на его благосклонность.Она была гораздо меня старше, она занимала приличную должность в этой стране.Должность, которая позволяет открыть те двери, которые не открываются", – добавилаартистка.Соперница Любови нашла эти снимки в заграничном агентстве,привезла в Россию и организовала их публикацию в журнале для взрослых. Выпуск,на развороте которого красовалась голая Тихомирова, подкинули ее возлюбленномуИгорю."Он не выписывал этот журнал, его принесли, даже закладочкойзаложили. Он открывает, а там я. Там все были – Киска и Бабочка, такие девчонки, подбор был, – вспоминает знаменитость.Игорь был очень смущен, узнав, что Любовь когда-тообнажилась перед камерой, однако зазнобу простил. Со временем скандал забылся."Это нас не разбросало, и тогда она придумывает еще болеежесткую историю, о которой я узнала спустя 10 лет. В то время снимались фильмыэротические, которые выходили на кассетах, их тихо перепродавали пираты. Нашлиочень похожую девочку на меня и не знаю, что ей посулили, но она снялась втаком фильме. Кусок из такого фильма был принесен кому нужно и показан комунужно", – с горечью вспоминает знаменитость.По мнению Тихомировой, для ее возлюбленного порно-кадрыстали последней каплей. Мужчина не стал устраивать сцены ревности и разбираться, он просто исчезиз жизни артистки.Ведущий шоу Борис Корчевников от рассказа Любови остался подбольшим впечатлением. Он раскритиковал трусливое поведение Игоря.