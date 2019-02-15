Актриса Любовь Тихомирова дала откованное интервью Борису Кончевникову.
Звезда поразила ведущего рассказом об эротической съемке, и грязных
порно-кадрах, которые отравили ей всю жизнь. Ведущий разгорячился и раскритиковал возлюбленного звезды.
Актриса Любовь Тихомирова дала откованное интервью Борису Кончевникову.
Звезда поразила ведущего рассказом об эротической съемке, и грязных
порно-кадрах, которые отравили ей всю жизнь. Ведущий разгорячился и раскритиковал возлюбленного звезды.
Когда Тихомирова была студенткой первого курса театрального
училища ей предложили поработать моделью. Будущей артистке обещали контракт с
одним известным зарубежным изданием.
"Подошел фотограф. Сказал, что он представитель одного
европейского журнала. Сказал, что он отбирает себе актрис, для того, чтобы в
будущем пригласить их на съемки на работу в журнале, но на данный момент надо
провести кастинг. Есть запрос на рекламу нижнего белья", – рассказала
Тихомирова в студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".
Любовь и несколько ее
сокурсниц согласились пройти кастинг. По словам знаменитости, в тот момент все
выглядело очень прилично, она и подумать не могла, что их заманивают в ловушку.
Фотограф даже подписал бумаги, гарантирующие, что снимки с проб никогда нигде
не появятся. За потраченное время девушкам заплатили по 100 долларов.
"Единственный момент,
о котором они очень просили, – сфотографироваться без белья, мол, надо понять
есть ли на теле шрамы и надо понимать, что они работают с чистым материалом. Как-то было подано все очень правильно", -
удивляется своей глупости Тихомирова.
Звезда признается, что впоследствии и думать забыла о снимках.
Однако, когда она перешла дорогу очень влиятельной особе, эта фотосессия вновь
всплыла.
"Открылось годами семью позже, когда у меня были взаимоотношения
с одним прекрасным человеком. Некая женщина была не очень довольна, что у нас
с ним возникли взаимоотношения, она тоже рассчитывала на его благосклонность.
Она была гораздо меня старше, она занимала приличную должность в этой стране.
Должность, которая позволяет открыть те двери, которые не открываются", – добавила
артистка.
Соперница Любови нашла эти снимки в заграничном агентстве,
привезла в Россию и организовала их публикацию в журнале для взрослых. Выпуск,
на развороте которого красовалась голая Тихомирова, подкинули ее возлюбленному
Игорю.
"Он не выписывал этот журнал, его принесли, даже закладочкой
заложили. Он открывает, а там я. Там все были – Киска и Бабочка, такие девчонки, подбор был, – вспоминает знаменитость.
Игорь был очень смущен, узнав, что Любовь когда-то
обнажилась перед камерой, однако зазнобу простил. Со временем скандал забылся.
"Это нас не разбросало, и тогда она придумывает еще более
жесткую историю, о которой я узнала спустя 10 лет. В то время снимались фильмы
эротические, которые выходили на кассетах, их тихо перепродавали пираты. Нашли
очень похожую девочку на меня и не знаю, что ей посулили, но она снялась в
таком фильме. Кусок из такого фильма был принесен кому нужно и показан кому
нужно", – с горечью вспоминает знаменитость.
По мнению Тихомировой, для ее возлюбленного порно-кадры
стали последней каплей. Мужчина не стал устраивать сцены ревности и разбираться, он просто исчез
из жизни артистки.
Ведущий шоу Борис Корчевников от рассказа Любови остался под
большим впечатлением. Он раскритиковал трусливое поведение Игоря.