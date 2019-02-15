Злоумышленником оказался гражданин соседнего государства

Злоумышленником оказался гражданин соседнего государстваДень Святого Валентина для одной из жительниц Коврова прошёл совсем непразднично. Вечером 14 февраля женщина обратилась в полицию, сообщив о происшествии. Об этом рассказал .Девушка рассказала, что несколько часов назад она была в гостях у подруги, где также находился неизвестный ей ранее мужчина. После совместного распития алкоголя новый знакомый совершил в отношении неё «противоправные действия сексуального характера».Узнав приметы подозреваемого, правоохранители поймали его в поселке Новый Ковровского района.Задержанным оказался гражданин соседнего государства. Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам органов внутренних дел.