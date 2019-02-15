Экс-солистка группы Виа Гра и телеведущая подверглась жесткой критике от блогера Елены Миро. Татьяна Котова опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост перед Днем всех Влюбленных, который вызвал противоречивые мнения у пользователей соцсети.

Экс-солистка группы "Виа Гра" и телеведущая подверглась жесткойкритике от блогера Елены Миро. Татьяна Котова опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост перед Днем всех Влюбленных,который вызвал противоречивые мнения у пользователей соцсети.По мнению Котовой, 14 февраля, 8 марта, Новый год и день рождения возлюбленной– это те даты, о которых представитель сильного пола обязан помнить. "Поэтомуабсолютно каждый любящий мужчина может и должен радовать свою любимуювниманием. А также знать и интересоваться, чем поднять и создать праздничноенастроение, а не только своим присутствием и наличием", – написала Татьяна.По словам телеведущей, не стоит принимать отговорки мужчин: "не быловремени, возможности или не успел скопить денег на ромашки". заявила,что лично для нее это элементарное не проявление заботы и нежелание сделатьдевушку чуть радостнее и счастливее.Мненияфолловеров разделились. Некоторые посчитали, что подарки для любящих сердец –вовсе не главное. Такого же мнения придерживается и Елена Миро. Она жесткораскритиковала Татьяну Котову."Гражданка Котова, певшая в Сургуте для нефтяников, обозначилаглавный приоритет влюбленных – подарочки! Нет подарочка? Адьос, дорогой!.. Может я тебе еще подпишутрогательную открытку, но ты тогда – "Мерседес" в бантах перед подъездомпоставь!" – высказалась блогер. "Содержанка, например, искренне любитсвоего папика небескорыстно. Оставил на тумбочке денежку? Молодец, папик! Снялквартиру? Купил машинку? И снова ты молодец! А нет – так другого надоискать папика… Я вам больше скажу, проституция держится на том же самом", – считаетМиро."О каком равноправии полов, о каком уваженииженщин можно говорить в обществе, если баба измеряет ценность отношений длясебя с точки зрения безделушек?" – побила словом блогер. Мирозадалась вопросом: будет ли мужчина уважать, ценить и считать равной себеженщину?Напомним, что бывшая солистка женской поп-группы "ВИА Гра" выступала в составе коллектива с 2008 по 2010 годы. Кроме того, она является третьей девушкой России, принявшей участие в конкурсах красоты "Мисс Вселенная" и "Мисс Мира".