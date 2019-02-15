Экс-солистка группы Виа Гра и телеведущая подверглась жесткой
критике от блогера Елены Миро. Татьяна Котова опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост перед Днем всех Влюбленных,
который вызвал противоречивые мнения у пользователей соцсети.
Экс-солистка группы "Виа Гра" и телеведущая подверглась жесткой
критике от блогера Елены Миро. Татьяна Котова опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост перед Днем всех Влюбленных,
который вызвал противоречивые мнения у пользователей соцсети.
По мнению Котовой, 14 февраля, 8 марта, Новый год и день рождения возлюбленной
– это те даты, о которых представитель сильного пола обязан помнить. "Поэтому
абсолютно каждый любящий мужчина может и должен радовать свою любимую
вниманием. А также знать и интересоваться, чем поднять и создать праздничное
настроение, а не только своим присутствием и наличием", – написала Татьяна.
По словам телеведущей, не стоит принимать отговорки мужчин: "не было
времени, возможности или не успел скопить денег на ромашки". заявила,
что лично для нее это элементарное не проявление заботы и нежелание сделать
девушку чуть радостнее и счастливее.
Мнения
фолловеров разделились. Некоторые посчитали, что подарки для любящих сердец –
вовсе не главное. Такого же мнения придерживается и Елена Миро. Она жестко
раскритиковала Татьяну Котову.
"Гражданка Котова, певшая в Сургуте для нефтяников, обозначила
главный приоритет влюбленных – подарочки! Нет подарочка? Адьос, дорогой!.. Может я тебе еще подпишу
трогательную открытку, но ты тогда – "Мерседес" в бантах перед подъездом
поставь!" – высказалась блогер. "Содержанка, например, искренне любит
своего папика небескорыстно. Оставил на тумбочке денежку? Молодец, папик! Снял
квартиру? Купил машинку? И снова ты молодец! А нет – так другого надо
искать папика… Я вам больше скажу, проституция держится на том же самом", – считает
Миро.
"О каком равноправии полов, о каком уважении
женщин можно говорить в обществе, если баба измеряет ценность отношений для
себя с точки зрения безделушек?" – побила словом блогер. Миро
задалась вопросом: будет ли мужчина уважать, ценить и считать равной себе
женщину?
Напомним, что бывшая солистка женской поп-группы "ВИА Гра" выступала в составе коллектива с 2008 по 2010 годы. Кроме того, она является третьей девушкой России, принявшей участие в конкурсах красоты "Мисс Вселенная" и "Мисс Мира".