Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал сообщение о том, что якобы появился третий подозреваемый по делу отравления Скрипалей в Солсбери. Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не изменили своего подхода к сообщениям о причастности российских спецслужб к отравлению отца и дочери Скрипалей.

Журналисты попросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова прокомментировать сообщение ряда западных СМИ о том, что якобы появился третий подозреваемый по делу об отравлении Скрипалей в Солсбери.Песков заявил, что в Кремле не изменили своего подхода к сообщениям о "причастности" к этому российских спецслужб, передает "Интерфакс"."Точно так же, как мы прокомментировали по первому и второму человеку, которым вменяется то, что вменяется, — ответил Песков. — Ничего здесь не меняется, наш подход остается прежним".Ранее несколько зарубежных изданий сообщили о том, что к отравлению Скрипалей якобы причастен некий Сергей Федотов, который после инцидента в Солсбери не полетел обратно в Москву вместе с двумя другими подозреваемыми.При этом издания The Insider и Bellingcat написали, что под именем Сергея Федотова (он же Денис Сергеев) скрывается сотрудник ГРУ 1973 года рождения.Сергеев, утверждают западные журналисты, прилетел в Лондон 2 марта 2018 года. Неизвестно, был ли он в Солсбери, но известно, что россиянин не сел на рейс 4 марта, когда из Великобритании улетели двое других подозреваемых в отравлении Скрипалей, вернулся в Москву рейсом через Рим.Кроме того, генпрокурор Болгарии Сотир Цацаров заявил, что Федотов три раза посещал Болгарию в 2015 году, когда в этой стране были предприняты попытки отравления людей, аналогичные тому, что произошло со Скрипалями в марте 2018-го в британском Солсбери.Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, как утверждают в Британии, были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.Лондон считает исполнителями покушения на Скрипалей граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова (они же Анатолий Чепига и Александр Мишкин), которые, по утверждению британских спецслужб, являются агентами ГРУ.В Москве все эти обвинения отвергают.