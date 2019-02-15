В Национальной хоккейной лиге подведены итоги очередного игрового тура и сразу два россиянина вошли в список звезд дня. Никита Кучеров из Тампа-Бэй Лайтнинг назван лучшим хоккеистом, а Владимир Тарасенко и Сент-Луис Блюз – третьей звездой.

В Национальной хоккейной лиге подведены итоги очередного игрового тура и сразу два россиянина вошли в список звезд дня. Никита Кучеров из "Тампа-Бэй Лайтнинг" назван лучшим хоккеистом, а Владимир Тарасенко и "Сент-Луис Блюз" – третьей звездой.Как уже сообщали 33Live.RuRu, Кучеров забросил шайбу и отдал три результативных паса в игре против "Даллас Старз" (6:0). На счету Тарасенко – голевой дубль в игре с "Аризона Койотс" (4:0). Второй звездой дня назван форвард "Чикаго Блэк Хоукс" Патрик Кейн, который набрал 3 очка во встрече с "Нью-Джерси Дэвилз" (5:2).