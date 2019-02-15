Популярная видеоблогер шокировала поклонников, опубликовав в соцсети эротические снимки. 19-летняя Марьяна Ро снялась для журнала Maxim.

Популярная видеоблогер шокировала поклонников, опубликовав всоцсети эротические снимки. 19-летняя Марьяна Ро снялась для журнала Maxim.Звезда YouTube разместила на своейстраничке в Instagram два фото. позирует в нижнем белье, игривозадирает юбку и прикрывает обнаженную грудь руками.На первомснимке девушка снялась лишь в кружевных трусиках и белых носках. "Женские тела прекрасны. Любите себя", – подписала знаменитостьфото.Марьяна Ро для мартовского номера мужскогожурнала не только разделась, но и дала интервью, сообщает . Кумир молодежи рассказала о своемвосхождении к славе и о личной жизни. В частности, девушка поведала подробностиотношений со своим бойфрендом – рэпером Face.Отметим, что фолловерыМарьяны Ро к ее "голой" фотосессии отнеслись прохладно. Многие посчитали, чтоМарьяне Ро не стоило выкладывать такое откровенное фото.Ранее популярнаядевушка-блогер рассказала о затяжном конфликте с матерью. По словам Марьяны Ро,та с ней очень плохо обращается и только тратит ее деньги. Родительница жезнаменитости уверяет, что дочь ее игнорирует и даже выгнала из дома.(Марьяна Рожкова) — российский ютубер, актриса и певица. Занимаетлидирующую позицию по количеству подписчиков на русскоязычном YouTube среди видеоблогеров-девушек. Входит в десяткусамых богатых видеоблогеров Рунета за второеполугодие 2017 года по версии РИАБ. Стала известна благодаря близкимотношениям с украинским видеоблогером Ивангаем.