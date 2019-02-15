Популярная видеоблогер шокировала поклонников, опубликовав в
соцсети эротические снимки. 19-летняя Марьяна Ро снялась для журнала Maxim.
Популярная видеоблогер шокировала поклонников, опубликовав в
соцсети эротические снимки. 19-летняя Марьяна Ро снялась для журнала Maxim.
Звезда YouTube разместила на своей
страничке в Instagram два фото. позирует в нижнем белье, игриво
задирает юбку и прикрывает обнаженную грудь руками.
На первом
снимке девушка снялась лишь в кружевных трусиках и белых носках. "Женские тела прекрасны. Любите себя", – подписала знаменитость
фото.
Марьяна Ро для мартовского номера мужского
журнала не только разделась, но и дала интервью, сообщает . Кумир молодежи рассказала о своем
восхождении к славе и о личной жизни. В частности, девушка поведала подробности
отношений со своим бойфрендом – рэпером Face.
Отметим, что фолловеры
Марьяны Ро к ее "голой" фотосессии отнеслись прохладно. Многие посчитали, что
Марьяне Ро не стоило выкладывать такое откровенное фото.
Ранее популярная
девушка-блогер рассказала о затяжном конфликте с матерью. По словам Марьяны Ро,
та с ней очень плохо обращается и только тратит ее деньги. Родительница же
знаменитости уверяет, что дочь ее игнорирует и даже выгнала из дома.
(Марьяна Рожкова) — российский ютубер, актриса и певица. Занимает
лидирующую позицию по количеству подписчиков на русскоязычном YouTube среди видеоблогеров-девушек. Входит в десятку
самых богатых видеоблогеров Рунета за второе
полугодие 2017 года по версии РИАБ. Стала известна благодаря близким
отношениям с украинским видеоблогером Ивангаем.