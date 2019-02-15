В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сыгран еще один матч. В Хабаровске Амур нанес поражение омскому Авангарду 3:2.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сыгран еще один матч. В Хабаровске "Амур" нанес поражение омскому "Авангарду" 3:2.К 35 минуте "Амур" вел 3:0 после точных бросков Владислава Ушенина, Данила Файзулина и Яна Коларжа. Но через несколько минут Виктор Стольберг сократил отставание. В конце третьего периода Максим Чудинов забросил вторую шайбу в ворота "Амура", поставив победу хозяев под сомнение. Но дальневосточная команда удержала результат 3:2."Амур" набрал 43 очка и остается на последнем, 12 месте в Восточной категории. "Авангард", набравший 79 очков, занимает третье место на Востоке.