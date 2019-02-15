Певец рассказал о главной цели своего участия в Евровидении. Сергей Лазарев дал понять, что собирается всех удивить.

Певец рассказал о главнойцели своего участия в "Евровидении". Сергей Лазарев дал понять, чтособирается всех удивить.Артист сообщил, что намерен показать что-то новое на международноммузыкальном песенном конкурсе, который состоится в Тель-Авиве. Сокровенноежелание на "Евровидении" – покорить европейцев."Самаябольшая задача – показать Сергея Лазарева для европейской публики с другойстороны, потому что у меня есть уже большой бэкграунд и опыт", – рассказал певец ГТРК"Липецк". По словам музыканта, егодавно все знают в России, поскольку он поет с раннего детства."А для Европы я известен больше по тому Евровидению. За три минуты ятогда показал номер, который до сих пор помнят и много о нем говорят. В этотраз мне нужно сделать кардинально что-то другое. Показать себя с новой стороны.Это главная задача", – отметил Лазарев. При этом он добавил, что, разумеется,зрители будут все равно каким-то образом сравнивать его предыдущее выступлениена международном песенном конкурсе.Напомним, что в 2016 году Сергей выступал от нашейстраны на "Евровидении". Тогда певца бессовестно засудили. У негобыли потрясающий номер и отличная песня. "Компетентное" жюри оцениловыступление артиста от России единицами и нулями, Лазареву досталось толькотретье место.