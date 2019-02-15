Певец рассказал о главной
цели своего участия в Евровидении. Сергей Лазарев дал понять, что
собирается всех удивить.
Певец рассказал о главной
цели своего участия в "Евровидении". Сергей Лазарев дал понять, что
собирается всех удивить.
Артист сообщил, что намерен показать что-то новое на международном
музыкальном песенном конкурсе, который состоится в Тель-Авиве. Сокровенное
желание на "Евровидении" – покорить европейцев.
"Самая
большая задача – показать Сергея Лазарева для европейской публики с другой
стороны, потому что у меня есть уже большой бэкграунд и опыт", – рассказал певец ГТРК
"Липецк". По словам музыканта, его
давно все знают в России, поскольку он поет с раннего детства.
"А для Европы я известен больше по тому Евровидению. За три минуты я
тогда показал номер, который до сих пор помнят и много о нем говорят. В этот
раз мне нужно сделать кардинально что-то другое. Показать себя с новой стороны.
Это главная задача", – отметил Лазарев. При этом он добавил, что, разумеется,
зрители будут все равно каким-то образом сравнивать его предыдущее выступление
на международном песенном конкурсе.
Напомним, что в 2016 году Сергей выступал от нашей
страны на "Евровидении". Тогда певца бессовестно засудили. У него
были потрясающий номер и отличная песня. "Компетентное" жюри оценило
выступление артиста от России единицами и нулями, Лазареву досталось только
третье место.