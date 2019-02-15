Росздравнадзор изымает из продажи препарат Эреспал.
Лекарство от кашля признано опасным для сердечно-сосудистой системы.
Росздравнадзор изымает из продажи препарат "Эреспал".
Лекарство от кашля признано опасным для сердечно-сосудистой системы.
Лекарство "Эреспал" получило регистрацию во
Франции в 1973 году. Сегодня его продают в 32 странах мира. И вот теперь
тревогу подняли сами французы.
Национальное агентство по безопасности лекарственных средств
и товаров для здоровья Франции установило опасность для
здоровья. В препарате нашли вещество фенспирид, которое может негативно
повлиять на работу сердца. Во Франции это лекарство в таблетках и в виде сиропа
начали изымать из обращения.
Такие же меры приняты в России. "Начиная с 18 февраля
2019 года, доступность фенспирид-содержащих лекарственных препаратов,
держателем peгистрационных удостоверений на которые является компания
"Лаборатории Сервье", будет остановлена ввиду запуска процедуры
отзыва серий", – сказано в сообщении Росздравнадзора.
Отмечается, что окончательно вред от препарата еще не
установлен. Изъятие из продажи – это мера
предосторожности. Так что тем, кто использовал это лекарство ранее, нет
необходимости обращаться к врачу.
Кроме , решение о приостановке продаж
коснется еще нескольких препаратов, содержащих фенспирид. Специалисты сейчас
проверяют эти лекарства на безопасность. Что же касается "Эреспала",
то аптеки должны отчитаться о его возврате производителю в течение суток,
передает РИА Новости.