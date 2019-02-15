Росздравнадзор изымает из продажи препарат Эреспал. Лекарство от кашля признано опасным для сердечно-сосудистой системы.

Росздравнадзор изымает из продажи препарат "Эреспал".Лекарство от кашля признано опасным для сердечно-сосудистой системы.Лекарство "Эреспал" получило регистрацию воФранции в 1973 году. Сегодня его продают в 32 странах мира. И вот теперьтревогу подняли сами французы.Национальное агентство по безопасности лекарственных средстви товаров для здоровья Франции установило опасность дляздоровья. В препарате нашли вещество фенспирид, которое может негативноповлиять на работу сердца. Во Франции это лекарство в таблетках и в виде сиропаначали изымать из обращения.Такие же меры приняты в России. "Начиная с 18 февраля2019 года, доступность фенспирид-содержащих лекарственных препаратов,держателем peгистрационных удостоверений на которые является компания"Лаборатории Сервье", будет остановлена ввиду запуска процедурыотзыва серий", – сказано в сообщении Росздравнадзора.Отмечается, что окончательно вред от препарата еще неустановлен. Изъятие из продажи – это мерапредосторожности. Так что тем, кто использовал это лекарство ранее, нетнеобходимости обращаться к врачу.Кроме , решение о приостановке продажкоснется еще нескольких препаратов, содержащих фенспирид. Специалисты сейчаспроверяют эти лекарства на безопасность. Что же касается "Эреспала",то аптеки должны отчитаться о его возврате производителю в течение суток,передает РИА Новости.