Леопард-загадка - так называют специалисты национального парка Земля леопарда дальневосточного хищника, которого никак не удается внести в общую базу. Зверь регулярно появляется на камерах, но только одним, правым боком. Этого недостаточно, чтобы присвоить зверю его личный номер в базе данных.

"Леопард-загадка" — так называют специалисты национального парка "Земля леопарда" дальневосточного хищника, которого никак не удается внести в общую базу. Зверь регулярно появляется на автоматических камерах, установленных на территории заповедника, но – только одним, правым боком. Этого недостаточно, чтобы присвоить зверю его личный номер в базе данных.Как рассказали ГТРК "Владивосток" специалисты ФГБУ "Земля леопарда", дальневосточных леопардов идентифицируют по пятнам на шкуре. Причем на левом и правом боках зверя рисунок пятен разный, поэтому по установленным правилам необходимо сфотографировать хищника с двух сторон.Обычно проблем не возникало, и, если нового леопарда удавалось сфотографировать с одного бока, в скором времени на камеру попадала и "вторая половинка" животного, поделилась начальник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Анна Виткалова. Другое дело – "леопард-загадка". Фотоловушки фиксировали его с осени 2016 года, и каждый раз – только с правого бока.Остаётся только гадать, сколько еще времени леопард-хитрец сможет "шутить" над учеными.