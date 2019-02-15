17 февраля в Колонном зале Дома Союзов состоится праздничный гала-концерт лауреатов Международного фестиваля национальной патриотической песни Красная гвоздика XXI век. Не оставлять этот конкурс без внимания было последней просьбой Иосифа Кобзона.

17 февраля в Колонном зале ДомаСоюзов состоится праздничный гала-концерт лауреатов Международногофестиваля национальной патриотической песни "Краснаягвоздика XXI век". Не оставлять этот конкурс без внимания было последней просьбой Иосифа Кобзона.В разные года победителями"Красной гвоздики" становились Бисер Киров, Марыля Родович, Заур Тутов,Тамара Гвердцители, Жанна Рождественская и другие известные певцы. В этот раз на сцену выйдут артисты из Камеруна, Вьетнама, Донецка, Болгарии, Сербии. В программе участвуют и звезды – Лев Лещенко, Зара, РенатИбрагимов, Владимир Березин, Вячеслав Добрынин, Игорь Саруханов и многие другие. Для каждого из них патриотизм – не пустой звук.Ждет зрителей немало премьер и сюрпризов. Например, Екатерина Агапова в сопровождении хора радио "Орфей"исполнит песню композитора Александра Клевицкого на стихи Елены Ямпольской "Просыпается страна". А лауреат международного конкурса Александр Шалунов впервые исполнит песню Андрея Батурина на стихи Татьяны Незвецкой "Осенний листопад" в сопровождении образцово-показательного оркестра Росгвардии.Председатель Евразийского союза композиторов и организатор концерта"Красная гвоздика" композитор Андрей Батурин отмечает: "Сегодня нашему искусству особенно необходимы яркие,талантливые, небезразличные, думающие люди. Ими обязательно должныстать настоящие профессионалы, способные сформировать современнуюмузыкальную культуру сильной России XXI века".