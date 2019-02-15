17 февраля в Колонном зале Дома
Союзов состоится праздничный гала-концерт лауреатов Международного
фестиваля национальной патриотической песни Красная
гвоздика XXI век. Не оставлять этот конкурс без внимания было последней просьбой Иосифа Кобзона.
17 февраля в Колонном зале Дома
Союзов состоится праздничный гала-концерт лауреатов Международного
фестиваля национальной патриотической песни "Красная
гвоздика XXI век". Не оставлять этот конкурс без внимания было последней просьбой Иосифа Кобзона.
В разные года победителями
"Красной гвоздики" становились Бисер Киров, Марыля Родович, Заур Тутов,
Тамара Гвердцители, Жанна Рождественская и другие известные певцы. В этот раз на сцену выйдут артисты из Камеруна, Вьетнама, Донецка, Болгарии, Сербии. В программе участвуют и звезды – Лев Лещенко, Зара, Ренат
Ибрагимов, Владимир Березин, Вячеслав Добрынин, Игорь Саруханов и многие другие. Для каждого из них патриотизм – не пустой звук.
Ждет зрителей немало премьер и сюрпризов. Например, Екатерина Агапова в сопровождении хора радио "Орфей"исполнит песню композитора Александра Клевицкого на стихи Елены Ямпольской "Просыпается страна". А лауреат международного конкурса Александр Шалунов впервые исполнит песню Андрея Батурина на стихи Татьяны Незвецкой "Осенний листопад" в сопровождении образцово-показательного оркестра Росгвардии.
Председатель Евразийского союза композиторов и организатор концерта"Красная гвоздика" композитор Андрей Батурин отмечает: "Сегодня нашему искусству особенно необходимы яркие,
талантливые, небезразличные, думающие люди. Ими обязательно должны
стать настоящие профессионалы, способные сформировать современную
музыкальную культуру сильной России XXI века".