Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершил странный поступок, когда катался на лыжах с главой российского государства Владимиром Путиным в Сочи. На поведение лидера братской республики обратил внимание журналист Андрей Колесников.

ПрезидентБелоруссии Александр Лукашенко совершил странный поступок, когдакатался на лыжах с главой российского государства Владимиром Путиным вСочи. На поведение лидера братской республики обратил внимание журналистАндрей Колесников.Путини Лукашенко катались на лыжах, и в какой-то момент произошло нечтостранное, рассказал корреспондент. По его словам, главы государствскатились с горы, а на подъеме между ними сел младший сын белорусскоголидера Николай."ВладимирПутин пошел на третий спуск с этой трассы, а Александр Лукашенко вдругсвернул резко налево, в сторону отеля", – поделился увиденнымКолесников. Он отметил, что такого от Батьки никто не ожидал.Болеетого, недоумевает журналист, Лукашенко даже не посмотрел на Путина, атот – на него. Такое поведение Колесников посчитал странным, ведь главыгосударств даже не кивнули друг другу.Из увиденного журналист "Коммерсанта" делает далеко идущие выводы. "Между ними нет ничего", – резюмировал корреспондент.Очереднойраунд переговоров между Владимиром Путиным и Александром Лукашенконачался 13 февраля в Сочи. Большую часть времени главы государствобщаются тет-а-тет. Президенты обсуждают судьбу Союзного государства идальнейшие шаги в направлении интеграции.пятницу, 16 февраля, Путин и ознакомятся с докладамиминистров культуры, образования и спорта двух стран. По словампресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, после переговоровглавы государств могут сыграть в хоккей.Переговорыпроходят на фоне кризиса в отношениях двух стран. Россия недовольнаходом интеграции с Белоруссией, а возмущается ценами наэнергоносители и будущими потерями от налогового маневра в нефтянойотрасли.