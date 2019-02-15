Президент
Белоруссии Александр Лукашенко совершил странный поступок, когда
катался на лыжах с главой российского государства Владимиром Путиным в
Сочи. На поведение лидера братской республики обратил внимание журналист
Андрей Колесников.
Президент
Белоруссии Александр Лукашенко совершил странный поступок, когда
катался на лыжах с главой российского государства Владимиром Путиным в
Сочи. На поведение лидера братской республики обратил внимание журналист
Андрей Колесников.
Путин
и Лукашенко катались на лыжах, и в какой-то момент произошло нечто
странное, рассказал корреспондент. По его словам, главы государств
скатились с горы, а на подъеме между ними сел младший сын белорусского
лидера Николай.
"Владимир
Путин пошел на третий спуск с этой трассы, а Александр Лукашенко вдруг
свернул резко налево, в сторону отеля", – поделился увиденным
Колесников. Он отметил, что такого от Батьки никто не ожидал.
Более
того, недоумевает журналист, Лукашенко даже не посмотрел на Путина, а
тот – на него. Такое поведение Колесников посчитал странным, ведь главы
государств даже не кивнули друг другу.
Из увиденного журналист "Коммерсанта" делает далеко идущие выводы. "Между ними нет ничего", – резюмировал корреспондент.
Очередной
раунд переговоров между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко
начался 13 февраля в Сочи. Большую часть времени главы государств
общаются тет-а-тет. Президенты обсуждают судьбу Союзного государства и
дальнейшие шаги в направлении интеграции.
В
пятницу, 16 февраля, Путин и ознакомятся с докладами
министров культуры, образования и спорта двух стран. По словам
пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, после переговоров
главы государств могут сыграть в хоккей.
Переговоры
проходят на фоне кризиса в отношениях двух стран. Россия недовольна
ходом интеграции с Белоруссией, а возмущается ценами на
энергоносители и будущими потерями от налогового маневра в нефтяной
отрасли.