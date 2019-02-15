В
Сочи завершились трехдневные переговоры президентов России и Белоруссии
Владимира Путина и Александра Лукашенко. Батька, в поведении которого журналисты заметили некоторые странности, выступил с внезапным заявлением об объединении двух стран в рамках Союзного
государства.
В
Сочи завершились трехдневные переговоры президентов России и Белоруссии
Владимира Путина и Александра Лукашенко. Батька, в поведении которого журналисты заметили некоторые странности, выступил с внезапным заявлением об объединении двух стран в рамках Союзного
государства.
По
его словам, вопросы дальнейшего объединения должны решать граждане
России и Белоруссии. Лукашенко заверил, что действия Минска в этом
направлении зависят от позиции Москвы. "Мы и завтра можем объединиться
вдвоем (с Путиным. – Прим. ред.) , у нас проблем нет", – признался Батька.
В
очередной раз Лукашенко повторил, что не собирается обсуждать и ставить
под вопрос суверенитет Белоруссии. Независимость братской республики от
России Батька назвал "святым делом".
Комментируя
переговоры с Лукашенко, Владимир Путин заявил, что в рамках Союзного
государства необходимо создавать наиболее благоприятные условия как для
Москвы, так и для Минска. "Мы можем двигаться вперед, не нанося никакого
ущерба странам и народам", – сказал президент журналистам.
По
всей видимости, российский лидер остался доволен трехдневным общением с
Лукашенко. "Работа у нас получилась", – оценил Путин разговор с
белорусским коллегой. Глава российского государства подчеркнул, что
хотел не просто поработать, а дать Батьке возможность покататься на
лыжах и поиграть в хоккей.
Напомним,
переговоры Путина и шли в Сочи с 13 февраля. Большую часть
времени президенты общались с глазу на глаз. Они обсудили судьбу
Союзного государства и дальнейшие шаги в направлении интеграции.
Некоторые
моменты в поведении вызвали недоумение у журналистов. Так,
журналист издания "Коммерсант" Андрей Колесников заметил, как президент
Белоруссии не попрощался с Путиным после катания на лыжах.
Более
того, недоумевает корреспондент, Батька даже не посмотрел на Путина, а
тот – на него. Из этого Колесников сделал вывод, что отношения между
лидерами оставляют желать лучшего.