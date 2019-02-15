Телеведущая приняла участие в съемках нового выпуска шоу Басты Gazgolder Live. Елена Малышева ответила на вопросы о музыке, здоровье и работе на телевидении.

Телеведущая приняла участие в съемках нового выпуска шоу Басты Gazgolder Live. Елена Малышева ответила на вопросы о музыке, здоровье и работе на телевидении.Один из пользователей поинтересовался у врача, согласна ли она с утверждением, что занятие рэпом считается "психическимотклонением". назвала это заявление "глупым". По еемнению, хип-хоп-музыка – это сложная поэзия, которая требует интеллекта и хорошего чувстваюмора. Телеведущая также отметила, что этот жанр зародился еще много лет назад. Она уверена, что одним из самых ярких рэперов в России был поэт Владимир Маяковский."Рэп – это очень сложный жанр впоэзии. Одним из его ярчайших представителей был Владимир Маяковский. Толькомалограмотные люди думают, что рэп родился вчера или сегодня. А на самом делеэто сложнейшая поэзия, которая требует сложнейших многокомпонентных рифм",– передает ее слова Lenta.ru.Во время интервью также рассказала о своих детях. Ее старший сын Юрий пошел по стопам родителей и стал медиком. Мужчина женат и подарил матери внуков. Младший наследник Василий получил образование юриста и владеет бизнесом. Врач с улыбкой добавила, что ее младший сын пока не нашел спутницу жизни и в шутку посоветовала зрительницам обратить на него внимание.