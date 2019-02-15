ВДНХ готовится к масштабному празднованию: летом выставка отметит 80-летний юбилей. Реставраторы торопятся привести в порядок исторические павильоны. В пяти из них работы находятся на завершающей стадии. Какие тайны открылись во время их реконструкции?

ВДНХ готовится к масштабному празднованию: летом выставка отметит 80-летний юбилей. Реставраторы торопятся привести в порядок исторические павильоны. В пяти из них работы находятся на завершающей стадии. Какие тайны открылись во время их реконструкции?Разноцветные окна-шебеке, калейдоскоп керамики, сталинский ампир, в ажурных узорах которого переплетаются советские символы и этнические мотивы. Фасад павильона, посвященного Азербайджану, который богатством убранства напоминает знаменитый мавзолей Имам-заде, внешне уже отреставрирован.С колонн сбивают бетон с ювелирной точностью: под ним уцелели барельефы 1939 года. Реставраторы возвращают павильону первозданный облик. В брежневские времена всю лепнину с внешней и внутренней стороны решено было закрыть. В 2018 году павильон официально передали азербайджанской стороне. Внутри по архивным чертежам воссоздают торгово-выставочный центр с оранжереей и фонтанами."Здесь в свое время круглый год поддерживалась определенная температура, комфортная для растений, — рассказал руководитель проекта реставрации Николай Курило. — Чем уникальна оранжерея — ее конструкция выполнена из труб отопления"."ВДНХ переживает второе — даже третье рождение, если учитывать масштабную реконструкцию 54-х годов. Уже выполнены реставрационные работы на 11 объектах культурного наследия", — говорит первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия города Москвы Сергей Мирзоян.Отреставрирован фасад павильона "Кролиководство", в котором в советские времена демонстрировались успехи образцово-показательных ферм и лучшие породы животных. Специалисты восстанавливали утраченные элементы скульптур — гигантских кроликов и колхозниц, что бережно держат в руках животных."Если вы посмотрите, какой у них поворот — они в точности повторяют такой иконный образ. То есть, само отношение — обожествление труда человеческого", — рассказала технолог-реставратор Елена Кузнецова.В строительных лесах и павильон "Табак" на ВДНХ — сочетание архитектуры Востока, нарядного русского зодчества и готики. Домик, похожий на пагоду и украшенный кокошниками, остро нуждался в восстановлении. Уникальные росписи — хохлома с соцветиями табака — чудом сохранились.А это уже колонны павильона "Геология": фрески, которые неожиданно открылись под слоями штукатурки, поразили реставраторов. На золотом фоне — картины из жизни инженеров-геологов.Реставрационные работы ведутся в 40 исторических зданиях ВДНХ. К 80-летию выставочного комплекса, то есть к лету 2019-го, все фасады Центральной аллеи приведут в порядок.