На массовые сбои жалуются пользователи соцсети ВКонтакте. По сети распространилась ссылка, при переходе на которую срабатывала вредоносная программа, публикующая во всех профилях и сообществах юзеров однотипное сообщение.

На массовые сбои жалуются пользователи соцсети "ВКонтакте". По сети распространилась ссылка, при переходе на которую срабатывала вредоносная программа, публикующая во всех профилях и сообществах юзеров однотипное сообщение.Это совпало с запуском соцсетью сервиса отправки анонимных валентинок. Не исключено, что "Коробка для валентинок" стало для соцсети "ящиком Пандорры".В пресс-службе "ВКонтакте" подчеркнули, что поводов для паники нет – ситуация находится под контролем. Ни одно из сообществ не было взломано, все пароли их администраторов в безопасности, сообщает РИА Новости. Специалисты "ВКонтакте" работают над созданием заплатки уязвимости, которая позволила запустить произвольную команду в javascript, вызвавшую сбой в соцсети.Нежелательные публикации удаляются с первой минуты их обнаружения."ВКонтакте" предупреждает пользователей, что переход по ссылкам приводил к эффекту волны и дальнейшему распространению публикаций.Кроме того, хакеры за найденную уязвимость могли заработать деньги с помощью работающей в соцсети программы HackerOne.