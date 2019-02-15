В отечественных СМИ появились сообщения о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров любит рисовать геометрические скетчи. Рисунок в таком стиле он недавно подарил своему бывшему секретарю, а ныне сотруднице ООН, Бренде. В своем рисунке Лавров зашифровал ее имя.

В отечественных СМИ появились сообщения о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров любит рисовать геометрические скетчи. Рисунок в таком стиле он недавно подарил своему бывшему секретарю, а ныне сотруднице ООН, Бренде. В своем рисунке Лавров зашифровал ее имя.Эту новость для Независимой газеты прокомментировал известный меценат Ильдар Узбеков. Он рассказал, что даже бесцельное рисование повышает концентрацию и снимает напряжение.На первый взгляд кажется, что рисование не оказывает влияния на физическое состояние человека, ведь это не занятие спортом. Однако это не так. Рисуя, человек использует мелкую моторику, когда нервная, мышечная и костная система человека работает как единый механизм. Кроме того, тренируются глазомер и координация движений. Рисование развивает наблюдательность, внимание, память, пространственное, образное мышление и воображение, - сказал Ильдар Узбеков.Он напомнил, что министр обороны России Сергей Шойгу тоже занимается рисованием в свободное от работы время. Свои картины он часто дарит Сергею Лаврову и председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной. По словам Шойгу, он начал рисовать ещё в детстве, а в настоящее время считает своё увлечение отдушиной.Многие великие политические деятели занимались рисованием в свободное время. Например, премьер-министр Англии Черчилль, был блестящим художником. Известно об увлечении живописью президентов США Дуайта Эйзенхауэра и Джорджа Буша-младшего, - добавил Ильдар Узбеков. И, конечно, мы не забыли о том, как несколько лет назад картина Узор на заиндевевшем окне Владимира Путина была продана довольно дорого на благотворительном аукционе.И главное: рисование продлевает жизнь, - уверен Ильдар Узбеков и напомнил о великих художниках-долгожителях: Тициане, Шагале, Пикассо, Моне, Ренуаре, Леонардо да Винчи.Свой комментарий меценат закончил словами: И не забывайте, что рисование развивает мозг. Это отличная профилактика болезней мозга.