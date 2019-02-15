В Судьбе человека Артем Ткаченко, ставший известным после фильма Меченосец, вспоминает, как летел с театральной группой из Калининграда в Москву на военном самолете, причем, в прямом смысле на баянах, и откровенно рассказывает о своих отношениях с известными российскими красавицами-актрисами.

Артем Ткаченко стал известен зрителям после фильма "Меченосец", но в детстве и подростковом возрасте, которое прошло в Калининграде, ему упорно "попадались на пути" духовые инструменты. Мама – дирижер и пианистка – хотела отдать его учиться играть на трубе, но этого не случилось.Затем за компанию с друзьями он поступил в военно-музыкальную школу. После распределения инструментов Артему достался тромбон, что юношу не слишком обрадовало. Да и военный распорядок жизни был не для него, так что через неделю учебы он оттуда сбежал.Тогда сестре пришла идея отправить Артема в школу, где был театральный класс. Там он и "прижился". Причем, учился он вместе с сестрами Арнтгольц.Артем со смехом вспоминает, как их группу повезли на прослушивание в Москву, причем, летели они из Калининграда на военном самолете и в прямом смысле слова на баянах, которые зачем-то тоже "летели" в столицу.В Москве Ткаченко поступил в Театральное училище имени Щепкина, а после фильма "Меченосец" стал известным на всю страну актером. В этом фильме его герой влюбляется в прекрасную девушку – героиню Чулпан Хаматовой.Молва приписывала им роман, как и в кино, но актер уже был женат на другой актрисе — Равшане Курковой, с которой они познакомились на "Кинотавре".Вместе они прожили около шести лет, но в какой-то момент, признается актер, стали больше заниматься профессией, чем друг другом. Чтобы понять, что над отношениями надо работать, они были еще слишком молоды.В итоге их союз распался. А через четыре года после расставания с Равшаной на концерте Гарика Сукачева, куда Артема привели друзья, он укусил за ухо модель Евгению Храповицкую.Таким необычным было их знакомство, которое переросло в более глубокие отношения.В этом браке у Ткаченко родился сын, но отношения закончились довольно быстро, а вскоре на очередном "Кинотавре" первая жена Артема познакомила его с актрисой Екатериной Стеблиной.Какими словами первая супруга актера рекомендовала Артема Екатерине, ставшей его третьей женой? Почему распался брак с моделью Храповицкой? Как получил свою первую роль в кино, и каково было сниматься с Константином Хабенским?Об этом Артем Ткаченко рассказал Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".