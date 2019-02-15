В ходе встречи с руководителями регионов в пятницу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил создать социальный портрет граждан РФ, проживающих за чертой бедности, чтобы сделать помощь им более целенаправленной.

В ходе встречи с руководителями регионов в пятницу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил создать социальный портрет граждан РФ, проживающих за чертой бедности, чтобы сделать помощь им более целенаправленной, передает "Интерфакс".Медведев напомнил, что в России более 19 миллионов человек, чей доход ниже прожиточного минимума. По словам главы правительства необходимо составить более подробный социальный портрет бедности в нашей стране.Премьер-министр считает, что необходимо понять специфику жизненной ситуации, его потребностей, состояние здоровья, чтобы помочь человеку выбраться из такой ситуации.Медведев указал, что такой социальный портрет позволит оказывать людям с невысокими доходами адресную помощь: "получить образование, преимущества на рынке труда, заняться вопросами здоровья, создать возможности заняться малым бизнесом, кто этого захочет". Он подчеркнул, что при современных технологиях, сделать это не составит труда.Пилотный проект помощи выхода из сложной ситуации для бедных семей работает уже в восьми регионах страны."Минтруд запустил пилотный проект по снижению бедности в восьми регионах. В его рамках будет создан реестр бедных семей и индивидуальные программы по выходу из кризисной ситуации", — сказал премьер, отметив, что уже есть успешные примеры решения этой проблемы, передает ТАСС.