Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1 немец Михаэль Шумахер, который возвращается к нормальной жизни после 5-летней давности страшного падения на горнолыжном склоне, побывал на закрытой вилле на испанской Майорке, где отдыхал в кругу семьи.

Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе "Формула-1" немец Михаэль Шумахер, который возвращается к нормальной жизни после 5-летней давности страшного падения на горнолыжном склоне, побывал на закрытой вилле на испанской Майорке, где отдыхал и праздновал в кругу семьи.В начале января Шумахеру исполнилось 50 лет и он, кажется, впервые за несколько последних лет сменил место пребывания на собственной вилле на берегу Женевского озера на роскошные апартаменты Yasmín в испанском местечке Порт-д'Антракс, сообщает немецкое издание Bunte.De. Все новогодние праздники и свой день рождения 3 января он провел с семьей на курорте.Инсайдеры сообщили, что Шумахера привезли в Майорку на вертолете и оценили не самое близкое путешествие больного автогонщика как один из шагов к выздоровлению. Ранее британская "желтая" пресса сообщала, что состояние Михаэля улучшилось и что он больше не прикован к постели, дышит самостоятельно и живет в кругу семьи.Как уже сообщали 33Live.RuRu, семья Шумахера тщательно сохраняет конфиденциальность информации о состоянии здоровья чемпиона мира, который получил страшную черепно-мозговую травму в 2013 году, после чего впал в кому и долго выходил из этого состояния.