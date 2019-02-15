Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков приветствовал желание Японии отменить визы для россиян.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков приветствовал желание Японии отменить визы для россиян."Это в русле генеральной линии на дальнейшее развитие отношений", — считает представитель Кремля. При этом Песков отметил, что в ходе последней встречи Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ эта тема не фигурировала.Ранее японские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что власти страны рассматривают возможность отменить въездные визы на короткие проездки для россиян при условии, что желающие посетить Японию граждане РФ заранее зарегистрируют свои паспорта в японском консульстве.