Не секрет, что между Аленой Водонаевой и Ксенией Бородиной когда-то пробежала черная кошка. Но лишь сейчас стало известно, что ведущая Дома-2 вычеркнула из жизни подругу, когда узнала, что та соблазнила ее мужа.

Не секрет, что между Аленой Водонаевой и Ксенией Бородиной когда-то пробежала черная кошка. Но лишь сейчас стало известно, что ведущая "Дома-2" вычеркнула из жизни подругу, когда узнала, что та соблазнила ее мужа.В интервью шоу "Нежный редактор" Алена Водонаева рассказала, что якобы перестала общаться с после наговора некой их общей подруги. Дескать, та специально смонтировала ее слова. А еще Водонаева опровергла информацию о том, что "слила" в СМИ вторую беременность Ксении Собчак. В конце разговора Алена прямо сказала. что этой подругой была Айза Анохина.Узнавшая обо всем Айза разразилась гневной тирадой в адрес Алены Водонаевой. "Хочу пожелать Алене Водонаевой психического здоровья! Настоящего, не придуманного счастья! Мозгов! Таланта! И мудрости! Всего того, что у тебя никогда не было! Дорогая! Твой язык – твой враг! Твоя зависть – твой грех! Реши проблему со своей головой! Я обещала твоей семье тебя не трогать! Но после твоего вранья меня просто трясет! Ты предала Ксюху, ты предала меня! Ты предаешь всех с кем дружишь! Ты лживая, озабоченная шлюха, повернутая на иллюзиях! Сиди дальше на кухне своей, крути 1049472992 косяк, ковыряйся в носу и придумывай Сообщения бывшим!!! Я тебя дуру любила!! И я была единственная, кто тебя с твоим говном принимала! Но ты насрала мне в душу! И продолжаешь срать! Исчезни из моей жизни! Займись лучше сыном, ему не хватает адекватной матери!! Ты злая!!! Ты токсичная! Ты ***! И это было последнее, что я тебе сказала! И повторю еще раз! Ты на голову больная! Завистливая! Тупая и совершенно не умеющая любить и дружить! Иди дальше всем *** за нашей с Ксюхой спиной! Удачи! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – развопилась Айза на своей страничке в Instagram.Анохина на этом не ограничилась. Она пообещала "слить" некие данные, если Водонаева не замолчит. "PS: ради всего святого, хватит врать!!!! Себе в первую очередь или я вылью все что о тебе знаю!!! И тебе, ***, в монастырь придется уйти! И еще!! Помойная крыса знает больше о сексе, чем ты, Алена! Ты и сексуальность две вещи несовместимые! Ты грязная, ленивая, не промытая! И вот ответ на твой вопрос, который ты задавала мне всю нашу "дружбу": Алена, я бы тебе не дала!)))" – пнула Водонаеву бывшая подружка.Но не все так просто. Оказывается, черной кошкой, пробежавшей между Аленой и Ксенией, стал Курбан Омаров. Как утверждает телеграм-канал "Только никому...", пару лет назад у Алены Водонаевой и мужа было "несколько жарких ночей". Якобы тогда Ксюша обо всем узнала и навсегда вычеркнула подругу из своей жизни.