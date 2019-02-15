Следственный комитет возбудил уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное делоРегиональный СледКом возбудил уголовное дело в отношении 28-летнего уроженца Волгограда за применение насилия в отношении представителя власти.Напомним, 9 февраля этого года сотрудники ГИБДД преследовали автомобиль «Шкода», водитель которого неоднократно нарушил правила дорожного движения, создавал опасность для других автомобилистов.В районе поста ГИБДД в Юрьевце полицейские попытались задержать нарушителя. Однако водитель вновь не подчинился. После принудительной остановки он резко тронулся с места, направив автомобиль на сотрудников ГИБДД. Следователи собирают доказательственную базу.Кроме того, продолжается доследственная проверка по оценке обстоятельств инцидента, связанных с выполнением сотрудниками ГИБДД должностных обязанностей в экстренной ситуации.