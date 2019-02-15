Актер Гоша Куценко рассказал о работе над седьмым сезоном популярного телепроекта. По его словам, во время съемок новых серий сериала Склифосовский у него возник конфликт с коллегой Максимом Авериным.

Актер ГошаКуценко рассказал о работе над седьмым сезоном популярного телепроекта. По его словам, во время съемок новых серийсериала "Склифосовский"у него возник конфликт с коллегой Максимом Авериным.В предстоящемсезоне нейрохирург Александр Поляков (Гоша Куценко) попадет в главныйИнститут скорой помощи, где встретится с главным героем – Олегом Брагиным (МаксимАверин). Между врачами развернется серьезная борьба на профессиональном поле. Более того, Поляков попытается привлечь внимание супруги Олега (Мария Куликова). Как отметил Куценко, вражда двух героев перенеслась из сценария и на саму съемочную площадку."С Максом Авериным мы знаем друг друга сто лет и давнохотели сняться вместе. И вот, наконец, у нас совместные сцены, где мы веселимсяи враждуем. Мы – артисты одного времени, одной школы, и нам интересно работатьвместе. Мы конкурируем с Авериным во всем – и в житейских делах, и в опыте, и встилях работы, и в юморе. Я что-нибудь говорю, а он всегда ответит. В концекаждого дубля что-то обязательно произойдет", – передает его слова издание "".Напомним, седьмой сезон сериала "Склифосовский" стартует 18февраля на канале Россия 1. Зрители будут наблюдать за тем, как врачи спасают жизнь пациентов и в то же время пытаются наладить личную жизнь.