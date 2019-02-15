Злоумышленница, воспользовавшись удобным моментом, когда пожилая женщина отвлеклась, незаметно вытащила из пакета кошелек, после чего скрылась...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Раменки г. Москвы задержали 35-летнюю ранее судимую москвичку по подозрению в краже кошелька у пенсионерки.В территориальный отдел полиции с заявлением о краже обратилась 78-летняя жительница района. Пенсионерка рассказала, что в магазине на улице Пырьева обнаружила пропажу кошелька с денежными средствами. Кошелек находился в пакете, с которым она и пришла в магазин.В результате проверочных мероприятий участковые уполномоченные полиции территориального ОМВД задержали подозреваемую – 35-летнюю ранее судимую москвичку.Установлено, что злоумышленница, воспользовавшись удобным моментом, когда пожилая женщина отвлеклась, незаметно вытащила из пакета кошелек, после чего скрылась. Похищенным она распорядилась по своему усмотрению.По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93