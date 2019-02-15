Накануне Максим Фадеев объявил имена новых солисток популярного девичьего коллектива Serebro. Состоялось и дебютное появление красоток на большой сцене, которое сразу же назвали худшим за всю историю группы.

Накануне Максим Фадеевобъявил имена новых солисток популярного девичьего коллектива Serebro. Состоялосьи дебютное появление красоток на большой сцене, которое сразу же назвали худшимза всю историю группы.Многие преданные фанаты назвалиновое SEREBRO "фонограмным" и "асексуальным". В комментариях они не жалеликолких реплик в адрес продюсера группы Максима Фадеева и его подопечных."Лучше бы Фадеев закрылпроект", "какбудто посмотрел школьную пародию на серебро (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред", "Колхоз на выезде. Лучше уйти красиво, чем воттак", "Все девченки асексуальны на мой взгляд", – плют в продюсера зрители.Отметим, что Фадеевнесколько месяцев проводил масштабный кастинг в группу. Первоначально сообщалось, что в Serebro попадут те претендентки, за которых проголосуют поклонники.Однако теперь фанатыколлектива подозревают Максима в подлых махинациях. Как оказалось, девушки, которыепроходили кастинг и завоевывали популярность у аудитории, не попали в проект. Фадееввыбрал двух участниц, не пользовавшихся любовью у зрителей, и девушку,которая в отборе вообще не участвовала."Назвать это серебром язык не поворачивается!Зачем было добавлять девушку не проходившую кастинг? Зачем вообще нужен былкастинг на публику, чтобы потом делать по-своему? Энергетики ноль. Не зацепилонисколько. Лучше бы создали просто группу с другим названием. Разочарование", -рассуждает интренет-обыватель.