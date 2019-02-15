Накануне Максим Фадеев
объявил имена новых солисток популярного девичьего коллектива Serebro. Состоялось
и дебютное появление красоток на большой сцене, которое сразу же назвали худшим
за всю историю группы.
Накануне Максим Фадеев
объявил имена новых солисток популярного девичьего коллектива Serebro. Состоялось
и дебютное появление красоток на большой сцене, которое сразу же назвали худшим
за всю историю группы.
Многие преданные фанаты назвали
новое SEREBRO "фонограмным" и "асексуальным". В комментариях они не жалели
колких реплик в адрес продюсера группы Максима Фадеева и его подопечных.
"Лучше бы Фадеев закрыл
проект", "как
будто посмотрел школьную пародию на серебро (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред", "Колхоз на выезде. Лучше уйти красиво, чем вот
так", "Все девченки асексуальны на мой взгляд", – плют в продюсера зрители.
Отметим, что Фадеев
несколько месяцев проводил масштабный кастинг в группу. Первоначально сообщалось, что в Serebro попадут те претендентки, за которых проголосуют поклонники.
Однако теперь фанаты
коллектива подозревают Максима в подлых махинациях. Как оказалось, девушки, которые
проходили кастинг и завоевывали популярность у аудитории, не попали в проект. Фадеев
выбрал двух участниц, не пользовавшихся любовью у зрителей, и девушку,
которая в отборе вообще не участвовала.
"Назвать это серебром язык не поворачивается!
Зачем было добавлять девушку не проходившую кастинг? Зачем вообще нужен был
кастинг на публику, чтобы потом делать по-своему? Энергетики ноль. Не зацепило
нисколько. Лучше бы создали просто группу с другим названием. Разочарование", -
рассуждает интренет-обыватель.