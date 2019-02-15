Исследователи из Франции назвали продукты, чрезмерное
употребление которых может привести к преждевременной смерти. По их мнению,
наибольший вред здоровью человека наносит ультра-обработанная еда.
Исследователи из Франции назвали продукты, чрезмерное
употребление которых может привести к преждевременной смерти. По их мнению,
наибольший вред здоровью человека наносит ультра-обработанная еда.
Как отметили ученые, ультра-обработанные продукты
производятся с помощью многочисленных промышленных процессов и содержат красители,
ароматизаторы, подсластители и эмульгаторы. К ним относят шоколад, конфеты,
мороженое, гамбургеры, картофель фри, куриные наггетсы и хот-доги.
Французские специалисты в течение семи лет наблюдали
за состоянием здоровья более 44 тысяч мужчин и женщин в возрасте старше 45 лет.
Каждые полгода участники эксперимента отвечали на вопросы об образе жизни в онлайн-анкете.
Во время наблюдения исследователи зафиксировали 602 смертельных
случая, 219 из них были связаны с раком, а 34 случая – с болезнью сердца или
болезнью коронарной артерии. Около 30 % калорий, которые испытуемые потребляли каждый день, происходили из
этих опасных продуктов. Если же человек увеличивал долю таких калорий на 10 %,
то риск преждевременной смерти возрастал на 14 %.
"Ультра-обработанных продуктов стало значительно
больше за последние несколько десятилетий и они могут привести к росту
количества смертельных случаев от неинфекционных заболеваний", – цитирует авторов
исследования Obozrevatel.