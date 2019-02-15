Исследователи из Франции назвали продукты, чрезмерное употребление которых может привести к преждевременной смерти. По их мнению, наибольший вред здоровью человека наносит ультра-обработанная еда.

Исследователи из Франции назвали продукты, чрезмерноеупотребление которых может привести к преждевременной смерти. По их мнению,наибольший вред здоровью человека наносит ультра-обработанная еда.Как отметили ученые, ультра-обработанные продуктыпроизводятся с помощью многочисленных промышленных процессов и содержат красители,ароматизаторы, подсластители и эмульгаторы. К ним относят шоколад, конфеты,мороженое, гамбургеры, картофель фри, куриные наггетсы и хот-доги.Французские специалисты в течение семи лет наблюдализа состоянием здоровья более 44 тысяч мужчин и женщин в возрасте старше 45 лет.Каждые полгода участники эксперимента отвечали на вопросы об образе жизни в онлайн-анкете.Во время наблюдения исследователи зафиксировали 602 смертельныхслучая, 219 из них были связаны с раком, а 34 случая – с болезнью сердца илиболезнью коронарной артерии. Около 30 % калорий, которые испытуемые потребляли каждый день, происходили изэтих опасных продуктов. Если же человек увеличивал долю таких калорий на 10 %,то риск преждевременной смерти возрастал на 14 %."Ультра-обработанных продуктов стало значительнобольше за последние несколько десятилетий и они могут привести к ростуколичества смертельных случаев от неинфекционных заболеваний", – цитирует авторовисследования Obozrevatel.