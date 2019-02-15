Внучка легендарной Софии Ротару
пробует себя на музыкальном поприще. Девушка презентовала новый трек, который
спровоцировал жаркие споры.
Внучка легендарной Софии Ротару
пробует себя на музыкальном поприще. Девушка презентовала новый трек, который
спровоцировал жаркие споры.
Соня Евдокименко
опубликовала в Сети свою новую песню Blush. Родственница знаменитости решила взять сценическое имя Sofia Eve. Поддержать начинающую певицу решила
бабушка София Ротару. Артистка выложила в личном Instagram, тизер музыкальной
композиции, а также поздравила с премьерой.
Меж тем, поклонники Софии
Михайловны высказывали свое мнение в комментариях. Кто-то отмечал, что
наследница звезды очень талантлива. Другие же отмечали, что при прослушивании создается впечатление, что голос девушки обработан на компьютере. Интернет-обыватели отмечали, что Соне
необходимо поучиться у звездной родственницы.
"Девочка очень красивая, но
да вокальных данных бабушки...", "Туда же..))) и голос в компьютерной
обработке..)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Так свежо и интересно❤👍👍👍", "Если
честно, на певицу она не тянет😉", "София
Михайловна, это просто клево!!! Восхищаюсь Сонечкой !!!", "Вся в
Бабушку) будет такой же как Бабушка)", Хороший голос ! Если будет
прислушиваться к мнению бабушки ,значит все будет хорошо", – рассуждали
интернет-обыватели.
Отметим, что наследница Ротару
часто подвергается критике в Интернете. К примеру, недавно она возмутила народ "обнаженным"
фото. По правде говоря, на снимке, опубликованным Соней, не было ничего
предосудительного. В кадре видны только голые плечи и немного – зона декольте.
Однако подписчики Евдокименко оказались весьма консервативными: они посчитали,
что даже такими фото красавица позорит свою знаменитую бабушку. Затравленной девушке пришлось удалить этот пост из соцсетей.