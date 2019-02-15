Внучка легендарной Софии Ротару пробует себя на музыкальном поприще. Девушка презентовала новый трек, который спровоцировал жаркие споры.

Внучка легендарной Софии Ротарупробует себя на музыкальном поприще. Девушка презентовала новый трек, которыйспровоцировал жаркие споры.Соня Евдокименкоопубликовала в Сети свою новую песню Blush. Родственница знаменитости решила взять сценическое имя Sofia Eve. Поддержать начинающую певицу решилабабушка София Ротару. Артистка выложила в личном Instagram, тизер музыкальнойкомпозиции, а также поздравила с премьерой.Меж тем, поклонники СофииМихайловны высказывали свое мнение в комментариях. Кто-то отмечал, чтонаследница звезды очень талантлива. Другие же отмечали, что при прослушивании создается впечатление, что голос девушки обработан на компьютере. Интернет-обыватели отмечали, что Соненеобходимо поучиться у звездной родственницы."Девочка очень красивая, нода вокальных данных бабушки...", "Туда же..))) и голос в компьютернойобработке..)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Так свежо и интересно❤👍👍👍", "Есличестно, на певицу она не тянет😉", "СофияМихайловна, это просто клево!!! Восхищаюсь Сонечкой !!!", "Вся вБабушку) будет такой же как Бабушка)", Хороший голос ! Если будетприслушиваться к мнению бабушки ,значит все будет хорошо", – рассуждалиинтернет-обыватели.Отметим, что наследница Ротаручасто подвергается критике в Интернете. К примеру, недавно она возмутила народ "обнаженным"фото. По правде говоря, на снимке, опубликованным Соней, не было ничегопредосудительного. В кадре видны только голые плечи и немного – зона декольте.Однако подписчики Евдокименко оказались весьма консервативными: они посчитали,что даже такими фото красавица позорит свою знаменитую бабушку. Затравленной девушке пришлось удалить этот пост из соцсетей.