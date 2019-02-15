На Украине продолжается бурная предвыборная гонка кандидатов в президенты страны. В очередной раз скандалом закончилась встреча действующего главы государства Петра Порошенко с гражданами Украины. В Харькове пенсионер стал бурно ругать президента, но его тут же скрутили люди в штатском.

На Украине продолжается бурная и скандальная предвыборная гонка кандидатов в президенты страны. В очередной раз скандалом закончилась встреча действующего главы государства Петра Порошенко с гражданами Украины, проживающими в Харькове.В этот город Порошенко приехал в рамках своей предвыборной кампании. Встреча проходила у местной филармонии.В ответ на приветствие президента Украины один из прохожих — пенсионер стал бурно выражать свое недовольство политикой Порошенко — в частности, тем, что он набил карманы "на костях харьковчан".Пожилого мужчину тут же скрутили люди в штатском и потащили в переулок, где к ним присоединились полицейские.Очевидцы снимали это происшествие на камеру, отмечая, что всем недовольным политикой Порошенко "затыкают рот" и можно только кричать "спасибо".Когда Порошенко уехал, недовольного харьковчанина тут же отпустили, передает "Россия 24".