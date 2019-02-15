Программа очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершалась матчем Восточной конференции, в котором нижнекамский Нефтехимик одержал минимальную победу над Сибирью. Матч закончился со счетом 5:4 в пользу хозяев площадки.

Программа очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершалась матчем Восточной конференции, в котором нижнекамский "Нефтехимик" одержал минимальную победу над "Сибирью". Матч закончился со счетом 5:4 в пользу хозяев площадки.Хоккеисты "Нефтехимика" смогли забить быстрый гол – уже на 25 секунде встречи Рафаэль Бикмуллин поразил ворота гостей. Более того, в течение первого периода они смогли забить еще три шайбы. Отличались Павел Порядкин и дважды Арсен Хисамутдинов.Однако сибиряки несмотря на 0:4, рук не опустили и за два оставшихся периода смогли вернуться в игру. Шайбы Николая Демидова, Дмитрия Саюстова и дубль Виктора Комарова позволили перевести игру в овертайм. Впрочем, для победы этих усилий оказалось недостаточно – спустя 1 минуту 15 секунд после начала дополнительного времени нападающий "Нефтехимика" Микаэль Руохомаа забил решающий гол и принес своему клубу победу.Благодаря победе "Нефтехимик" набрал 52 очка в турнирной таблице Восточной конференции и приблизился к "Сибири" на расстояние двух очков. Команды занимают 10 и 9 строчки соответственно.