Вера Брежнева считается одной из самых привлекательных исполнительниц на отечественной эстраде. Артистка регулярно демонстрирует свои прелести, однако новое фото певицы стало сенсацией среди ее фанатов.

Вера Брежнева считается одной из самых привлекательных исполнительниц на отечественной эстраде. Артистка регулярно демонстрирует свои прелести, однако новое фото певицы стало сенсацией среди ее фанатов."Любите друг друга", – призвала , опубликовав свою фотографию в социальной сети Instagram. Так называется новая музыкальная композиция артистки. Певица выложила черно-белый снимок, на котором снята без одежды, по плечи, с необычной маской на лице. Правда, почему-то многие подписчики сочли ее за намордник.Тем не менее, большинству поклонников кадр пришелся по вкусу. "Да, с каждой песней все лучше и лучше, с каждым кадром красивее", "а вам идет эта маска", "Необычно! (оригинально, красиво, впечатляет (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Готичное фото)))", "Новая маска для эротичного фихтования", "Вера бесподобно!!!!!!", "Прелестная какая!!!!!" – рассыпались в комплиментах поклонники.На этом не остановилась. Далее она опубликовала короткое видео, на котором также предстала в этом необычном образе. "Для меня это больше, чем песня. Именно поэтому видео получилось больше, чем клип. Любовь – это волшебство, которое есть в каждом. Люди, любите друг друга", – призналась в подписи к ролику певица."Главная задача клипа была маской похвастаться?", "Опять в наморднике", "Сильный сюжет, столько смысла в нем, есть над чем задуматься. И после просмотра еще долго находишься под впечатлением от того посыла, который вы отправили зрителю. Сильно. С премьерой", "Намордник, как у Базовой в "Мало половин", "Трейлер к игре пристолов!", "До мурашек..." – прокомментировали публикацию Веры Брежневой пользователи Сети.