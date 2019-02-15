Телеведущей Алле Михеевой пришлось извиниться перед зрителями программы Вечерний Ургант. Недавний выпуск ее рубрики Острый репортаж оскорбил религиозные чувства буддистов.

Телеведущей Алле Михеевой пришлось извиниться передзрителями программы "Вечерний Ургант". Недавний выпуск ее рубрики"Острый репортаж" оскорбил религиозные чувства буддистов.Алла Михеева на прошлой неделе ездила в Улан-Удэ, гдеприняла участие в праздновании буддийского Нового года. Ведущая своей поездкойосталась довольна – но, как выяснилось, она невольно задела религиозные чувствагероев своего репортажа.потушила священные благовония в кружке с чаем – носделала это по незнанию. Поступок ведущей вызвал волну возмущения в Сети.Жители Бурятии раскритиковали Аллу."По поводу репортажа Аллы о празднованииСагаалгаана в нашей республике... она высмеяла наши традиции и тем самым высказаланеуважение нашему народу! Юмор юмором, но на такие темы как религия, традициине надо шутить!", – написали пользователи. Они потребовали от Михеевойизвинений.Ведущая "Острого репортажа" критику приняла ипризнала свою ошибку. В своем обращении к жителям Бурятии Михеева отметила, чтопоездка в Улан-Удэ совпала с ее днем рождения и стала для Аллы самым дорогимподарком."Если обидела, задела чьи-то чувства – мне очень жаль ия прошу прощения! Потому что оскорблять кого-то – это точно не мое! Я сотрудникюмористической программы и моя работа – дарить людям улыбку!", – написалаМихеева в Instagram.Алла отметила, что за те дни побывала на Байкале и вбуддийском монастыре. Ведущая встречала буддийский Новый год – Сагаалган – вокружении "множества прекрасных и искренних людей". Михеевапризналась, что до сих пор находится под впечатлением от бурятскогогостеприимства – и этой радостной атмосферой она хотела поделиться в миллионамителезрителей.