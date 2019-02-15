Основатель Baring Vostok Майкл Калви (США) задержан вместе с топ-менеджерами инвестиционной компании. Всего в деле о мошенничестве шесть фигурантов.

Основатель Baring Vostok Майкл Калви (США) задержан вместе с топ-менеджерами инвестиционной компании. Всего в деле о мошенничестве шесть фигурантов, им грозит до 10 лет заключения, уточняет РИА Новости со ссылкой на Басманный суд.Тем временем, в Baring Vostok заявили, что задержания не связаны с ее деятельностью (их причина — спор по банку "Восточный"), а все "портфельные" компании работают в обычном режиме.BV инвестирует в страны СНГ (в экономику РФ ей вложено порядка $2,8 миллиарда) с 1994-го. Фонды компании имеют отношение к Ozon, "Вкусвиллу", "Эталону" и "ЭР-Телекому", а самому Майклу Калви принадлежит контрольный пакет акций банка "Восточный".