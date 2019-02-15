Дмитрию Тарасову, вернувшемуся в Москву из испанской Малаги, пришлось задержаться в аэропорту Шереметьево. Полузащитник Локомотива не указал в декларации кое-какие ценности.

Дмитрию Тарасову, вернувшемуся в Москву из испанской Малаги,пришлось задержаться в аэропорту Шереметьево. Полузащитник "Локомотива"не указал в декларации кое-какие ценности.Дмитрий Тарасов, прилетев из Испании, смело направился нароссийскую территорию по "зеленому коридору". Как поясняютспециалисты, пересечение линии границы в этом проходе аналогично устномузаявлению об отсутствии товаров, подлежащих декларированию.Однако сотрудник таможни может остановить любого пассажира идосмотреть его кладь. Что и сделали работники "Шереметьева".Нашли ли у Тарасова незадекларированные деньги или ценности– пока не сообщается. Если найдут – конфискуют. В лучшем случае полузащитника"Локомотива" ждет штраф, который составит как минимум половинунезадекларированной суммы." сейчас задержали по статье 16.4 КоАП РФ.Лучше бы алименты платил, а не через зеленый коридор с превышением ходил",– позлорадствовала по этому поводу сотрудница аэропорта. Названная женщинойстатья – "Недекларирование либо недостоверное декларирование физическимилицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов".Напомним, футболист накопил долги по алиментам своей первойжене в размере 15-ти миллионов рублей. обратился в суд, попросив обуменьшении суммы – он ссылался на снижение доходов и рождение второго ребенка. Носуд не растрогался. Так что Тарасов продолжает выплачивать ежемесячно своейдочери от первого брака 480 тысяч рублей, пишет StarHit.