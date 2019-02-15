Дмитрию Тарасову, вернувшемуся в Москву из испанской Малаги,
пришлось задержаться в аэропорту Шереметьево. Полузащитник Локомотива
не указал в декларации кое-какие ценности.
Дмитрию Тарасову, вернувшемуся в Москву из испанской Малаги,
пришлось задержаться в аэропорту Шереметьево. Полузащитник "Локомотива"
не указал в декларации кое-какие ценности.
Дмитрий Тарасов, прилетев из Испании, смело направился на
российскую территорию по "зеленому коридору". Как поясняют
специалисты, пересечение линии границы в этом проходе аналогично устному
заявлению об отсутствии товаров, подлежащих декларированию.
Однако сотрудник таможни может остановить любого пассажира и
досмотреть его кладь. Что и сделали работники "Шереметьева".
Нашли ли у Тарасова незадекларированные деньги или ценности
– пока не сообщается. Если найдут – конфискуют. В лучшем случае полузащитника
"Локомотива" ждет штраф, который составит как минимум половину
незадекларированной суммы.
" сейчас задержали по статье 16.4 КоАП РФ.
Лучше бы алименты платил, а не через зеленый коридор с превышением ходил",
– позлорадствовала по этому поводу сотрудница аэропорта. Названная женщиной
статья – "Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими
лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов".
Напомним, футболист накопил долги по алиментам своей первой
жене в размере 15-ти миллионов рублей. обратился в суд, попросив об
уменьшении суммы – он ссылался на снижение доходов и рождение второго ребенка. Но
суд не растрогался. Так что Тарасов продолжает выплачивать ежемесячно своей
дочери от первого брака 480 тысяч рублей, пишет StarHit.