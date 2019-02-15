Отсутствие снега зимой плохо влияет на здоровье приморцев. К такому мнению пришли эксперты. Воздух в крае не очищается, людям становится тяжело дышать. Наиболее чувствительные к погодным условиям – астматики и люди с различными заболеваниями органов дыхания, комментирует врач-пульмонолог.

Отсутствие снега зимой плохо влияет на здоровье приморцев. К такому мнению пришли эксперты. Всё дело в том, что при бесснежной погоде воздух хуже очищается, людям становится тяжело дышать. Добавляют проблем и лесные пожары, которые при безветрии накрывают города Приморья удушливой дымкой. Жителям Владивостока приходится мириться и с выхлопными газами.Наиболее чувствительные к погодным условиям – астматики и люди с различными заболеваниями органов дыхания, комментирует врач-пульмонолог Алексей Балябин. И рекомендует в особых случаях надевать маску или чаще уезжать за город.Успокоил приморских жителей Центр по мониторингу загрязнения окружающей среды. По данным специалистов Управления гидрометеорологических станций, санитарные нормы в воздухе Владивостока не превышены. Об этом сообщает ГТРК "Владивосток".