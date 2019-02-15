Матчем в Сан-Хосе между местными Шаркс и гостями из Вашингтон Кэпиталз завершился очередной игровой день в Национальной хоккейной лиге. Хозяева забили первыми, но затем пропустили пять голов и столичная команда одержала волевую победу – 5:1.

Матчем в Сан-Хосе между местными "Шаркс" и гостями из "Вашингтон Кэпиталз" завершился очередной игровой день в Национальной хоккейной лиге. Хозяева забили первыми, но затем пропустили пять голов и столичная команда одержала волевую победу – 5:1.Форвард "акул" Лабанк открыл счет на 2-й минуте, но потом забивали только "капиталисты". Оши сравнял счет с передачи россиянина Александра Овечкина и он же провел четвертый гол. Александр Великий сам отличился на 24-й минуте, а ассистировал ему другой россиянин "Вашингтона" – Евгений Кузнецов. Еще две шайбы на счету Враны и Уилсона.