Чемпион Франции Пари Сен-Жермен намерен подписать контракт с 11-летним футболистом по имени Килиан Мбаппе. Юный полный тезка чемпиона мира и лидера атак парижан учится в одной из футбольных школ из городка Руасси-ан-Бри.

Чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" намерен подписать контракт с 11-летним футболистом по имени Килиан Мбаппе. Юный полный тезка чемпиона мира и лидера атак парижан учится в одной из футбольных школ из городка Руасси-ан-Бри.Несколько лет назад это учебное заведение подготовило другого чемпиона мира, — полузащитника "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поля Погба. Теперь парижане хотят подписать контракт с мальчиком, которых пока знаменит своим именем. Когда второй Килиан Мбаппе вырастет и станет футболистом, но он сможет попробовать свои силы в составе "ПСЖ".Килаиан Мбаппе-младший тоже имеет камерунские корни. Его отец утверждает, что совпадение имен – не более чем случайность. Когда Килиан-младший появился на свет, то старший Мбаппе еще не был известным футболистом.