В следственном изоляторе Бутырский состоялся необычный футбольный матч, в котором принял участие находящиеся под арестом полузащитник Краснодара Павел Мамаев. Павел сыграл за две команды и забил 7 мячей.

В следственном изоляторе "Бутырский" состоялся необычный футбольный матч, в котором принял участие находящиеся под арестом полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев. Павел сыграл за две команды и забил 7 мячей.Встреча подследственных проходила в формате 6 на 6. Играли две команды – "желтых" и "зеленых". Встреча состояла из двух таймов по 20 минут. "Желтые" выиграли 8:7.Павел Мамаев сыграл по тайму за каждую из команд. В первом тайме он забил три мяча в составе "желтых", а во втором четыре раза отличился за "зеленых".