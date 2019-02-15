Сумма ущерба, причиненного лесному фонду незаконными действиями обвиняемого, составил 26 000 рублей.

Дознавателями группы дознания Отделения МВД России по Гороховецкому району окончено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).Обвиняемый был задержан сотрудниками ГЭБ и ПК при проведении оперативных мероприятий на территории одного из лесничеств в Гороховецком районе. На своем грузовом автомобиле фигурант перевозил несколько деревьев березы. Также в кузове автомобиля была обнаружена электропила.В ходе проверки полицейские установили, что задержанный срубил деревья незаконно. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила 26 000 рублей.Свою вину в содеянном обвиняемый признал и в ходе следствия возместил причиненный ущерб в полном объеме.В настоящее время материалы уголовного дела преданы в суд для рассмотрения по существу.