Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии лидера страны после полученной травмы. Инцидент произошел во время тренировки Владимира Путина с членами национальном сборной по дзюдо.

Пресс-секретарь президентаРоссии Дмитрий Песков рассказал о состоянии лидера страны после полученной травмы. Инцидент произошел во время тренировки Владимира Путина с членами национальном сборной по дзюдо.Государственный деятель сообщил, что во время спарринг-разминкис чемпионом Бесланом Мудрановым глава страны повредил палец. Травмаоказалась несерьезной, и продолжил тренировку. Дмитрий Песков добавил, что сейчас лидер чувствует себя прекрасно и готовится к встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, после чего он будет играть в хоккей."Просто вовремя одного из захватов немного ударил палец, то ли это был ушиб. Но этообычная травма, ничего здесь страшного, это как таковая не травма просто. Спортесть спорт. Президент чувствует себя прекрасно, и сейчас он собирается на встречу с президентом Лукашенко, а потом собирается играть в хоккей", – цитирует пресс-секретаря РИА Новости.Некоторые украинские пользователи отреагировали на эту новость с иронией. Один из комментаторов предположил, что глава России вышел на поле для борьбы, чтобы повысить свой рейтинг: "Так делал Мао Цзэдун, переплывая реку Янцзы". Другой юзер уверен, что "Беслан Мудранов – агент британских спецслужб", который отомстил президенту за Скрипалей.Напомним, в четверг, 14 февраля, посетил спортивный центр "Юг-Спорт" в Сочи, чтобы побеседовать с представителями сборныхкоманд по дзюдо, вольной борьбе и боксу. После этого лидер России лично принялучастие в тренировках с олимпийскими чемпионами.