У молодого исполнителя Тимы Белорусских есть ребенок. Как выяснилось, у кумира молодежи в Минске подрастает четырехлетняя дочь.

У молодого исполнителя Тимы Белорусских есть ребенок. Как выяснилось, у кумира молодежи в Минске подрастает четырехлетняя дочь.Тиму Белорусских, исполнителя таких хитов как "Незабудка" и "Мокрые кроссы", называют главной поп-звездой в России. Его творчество, как и его самого, фанаты рассматривают буквально под лупой и заслушивают до дыр в барабанных перепонках. Однако есть то, чего не знает о нем никто – Тима Белорусских стал отцом в 16 лет, утверждает Super.Материал дополняется